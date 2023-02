Galatasaray e Fenerbahçe de Jorge Jesus em 'luta' por jogador de José Mourinho

O Galatasaray está em negociações com a Roma para levar Nicolò Zaniolo para a Turquia - onde o mercado só encerra na próxima quarta-feira - mas a imprensa italiana avança que o Fenerbahçe de Jorge Jesus apareceu no último momento disposto a cobrir a proposta do 'Gala' pelo jovem médio de 23 anos, que vive por estes dias uma situação complicada na equipa de Mourinho.Segundo a 'Sportitalia', o jogador já terá concordado com a possibilidade de se mudar para a Turquia, mediante um salário a rondar os 3 milhões de euros, exigindo apenas uma cláusula de rescisão baixa, de modo a poder voltar à Serie A no verão, possivelmente para a Juventus ou para o Milan.Zaniolo quer, segundo a mesma fonte, que a clásula não exceda os 27 ou 30 milhões de euros, mas o 'Gala' quer elevar o valor até aos 35 milhões. Mas o Fenerbahçe está disposto a aceitar os termos do jogador.A imprensa italiana avança ainda que a Roma e o Galatasaray tiveram uma reunião na última noite, onde o clube turco terá oferecido 22 milhões de euros pelo passe, mais bónus, uma proposta que o clube italiano considera ser demasiado baixa.A 'Sportitalia' e a 'Gazzetta dello Sport' avançam que o Fenerbahce está disposto a oferecer mais, sem no entanto avançarem com um valor concreto.Recorde-se que o jogador informou a Roma em janeiro que queria sair, mas recusou uma proposta do Bournemouth, que oferecia 30 milhões de euros pelo seu passe.Perto do fecho do mercado voltou atrás, mas aí o clube inglês já não o quis.Mourinho afastou-o da equipa e o jogador chegou a ser confrontado pelos ultras da Roma à porta de casa.Zaniolo vive uma situação complicada na Roma e a Turquia parece ser nesta altura a melhor solução para o seu problema.