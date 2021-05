Florenzi sonha ver Roma campeã com Mourinho: «É uma lufada de ar fresco»

José Mourinho vai suceder a Paulo Fonseca no comando técnico da Roma na próxima época e a mudança no banco deixa Alessandro Florenzi bastante entusiasmado. O lateral-direito transalpino, que atua no Paris Saint-Germain por empréstimo da Roma, acredita que a chegada do Special One à capital italiana "é uma lufada de ar fresco para todos".





"Mourinho talvez seja um dos treinadores com mais experiência e personalidade. É alguém que será capaz de controlar o ambiente em torno da Roma, por isso espero que se saia bem", afirmou o internacional italiano, em declarações à 'Gazzetta dello Sport'. Florenzi ainda não sabe se vai continuar em Paris na próxima temporada ou regressar à Roma, mas sendo um adepto confesso dos giallorossi, tendo sido formado no clube, sonha mesmo com o 'scudetto'."Como fã da Roma que sou, espero que sim [conquista do título]. Quero poder ir ao Circo Massimo celebrar", atirou o jogador, de 30 anos.