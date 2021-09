Francesco Totti: «Mourinho atua como um pára-raios»

A Roma de José Mourinho vive um ótimo início de temporada. Os gialorrossi ainda não sabem o que é perder pontos esta época, pois dos cinco jogos realizados oficialmente, venceram três para a Serie A e dois para a Conference League. Os bons resultados enchem de confiança o balneário e o staff do clube e o mitíco ex-jogador da Roma, Francesco Totti, acredita que razão para isso é o técnico português.





"A capacidade de toda a equipa se sintonizar com o ambiente de Mourinho, de imediato, foi aquilo que mais me surpreendeu. Ele põe-se na frente de todos, atua como um pára-raios, uma habilidade que numa cidade como Roma pode ser decisiva", explicou o mitíco 10, em entrevista ao jornal italiano Gazzeta dello Sport"É um treinador flexível e que ganhou muito. Sem dúvida é uma grande personagem e um grande motivador para a equipa. Sempre foi e continua a ser uma mais-valia: tanto no campo como na gestão do grupo", explicou Totti.Recorde-se que a, no jogo número 1000 de José Mourinho enquanto treinador. Os gialorrossi estão em primeiro na tabela classificativa com nove pontos conquistados em nove possíveis.