'Gazzetta dello Sport' diz que continuidade de Mourinho na Roma pode depender da presença na Champions

A 'Gazzetta dello Sport' avança esta quarta-feira que a continuidade de José Mourinho na Roma na próxima época pode depender do apuramento da equipa para a Liga dos Campeões.Embora tenha contrato até junho de 2024, em Inglaterra fala-se que o treinador pode regressar ao Chelsea já no próximo verão.O jornal italiano acrescenta que Mourinho não está feliz na equipa italiana e espera que o clube invista mais, no sentido de fortalecer o plantel.O treinador tem lamentado a falta de soluções no banco, que se tornam mais notórias com o aparecimento de lesões e castigos.A Roma está atualmente na terceira posição da Serie A. Em Itália são quatro as equipas que se apuram diretamente para a Liga dos Campeões.