'Gazzetta dello Sport' fez as contas: Mourinho já gastou mais de 100 milhões de euros na Roma

A 'Gazzetta dello Sport' diz que a Roma gastou mais de 100 milhões de euros em contratações desde que José Mourinho chegou ao clube, mas no verão o treinador português quererá que os Friedkin - família norte-americana detentora dos giallorossi - abram novamente os cordões à bolsa.Segundo o jornal, Tammy Abraham custou 42 milhões de euros, mais bónus (será pago em prestações), Rui Patrício envolveu 11,5 milhões, Matías Viña 13 milhões, Shomurodov 20 milhões e Sérgio Oliveira pode vir a custar mais 12 milhões, se no final da época o clube acionar a opção de compra junto do FC Porto.Os Friedkin, que terão gasto 534,8 milhões de euros desde que compraram o clube, deverão ter de despender mais uns quantos milhões no mercado de verão, pois certamente Mourinho quererá reforçar a equipa. Mas, escreve o diário cor de rosa, o nível do investimento pode variar consoante a prova europeia para a qual a Roma de apure no final desta época.A equipa está no 7.º lugar, a 15 pontos do Milan, que lidera a classificação da Serie A. E já foi eliminada da Taça de Itália.