'Gazzetta dello Sport' responde a Mourinho: «Como se diz 'cometi um erro' em português?»

O jornalista Alessandro Vocalelli, da 'Gazzetta dello Sport', deixou um recado a José Mourinho na crónica do jogo da Roma com o Sassuolo, que os giallorossi venceram, por 2-1. "Vá lá, José. Como se diz 'cometi um erro' em português?", escreve Vocalelli.O treinador português surpreendeu tudo e todos ao falar em português na 'flash-interview' depois do jogo, supostamente por a federação italiana ter aberto uma investigação às declarações que proferiu antes do encontro, a propósito da arbitragemMourinho, recorde-se, mostrou alguma "preocupação" por considerar que Matteo Marcenaro não tinha "estabilidade emocional" para arbitrar jogos de elevado grau de exigência.Acontece que o juiz não só fez uma boa arbitragem, como ainda 'beneficiou' a Roma. Marcenaro, de 31 anos, marcou um penálti a favor da Roma na segunda parte e ainda deu um cartão vermelho a Daniel Boloca, por uma entrada feia sobre Leandro Paredes. Decisões que foram unanimemente consideradas corretas.Na crónica que assina no desportivo cor de rosa, Vocalelli lamenta que Mourinho não tivesse reconhecido o bom trabalho do árbitro, depois de o ter criticado. "Esqueceu-se de falar do árbitro e do VAR. Porque o Marcenaro e o Di Bello [o VAR] estiveram perfeitos no penálti e no vermelho ao Boloca, um lance que foi revisto no relvado. Apenas algumas palavras teriam sido suficientes. Vá lá, José. Como se diz isso em português?", atirou.