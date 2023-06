Houssem Aouar confirmado na Roma de José Mourinho

O futebolista franco-argelino Houssem Aouar vai representar os italianos da Roma, até 30 de junho de 2028, após deixar os franceses do Lyon a custo zero, informou este domingo o clube treinado pelo português José Mourinho, em comunicado.

Segundo a nota divulgada no site oficial, o vínculo do antigo jogador do Lyon, pelo qual fez 41 golos e 32 assistências num total de 231 encontros, é válido para as próximas cinco temporadas.

"Estou muito feliz por ter assinado pela Roma, porque é um grande clube, com uma grande história. Acho que é o projeto certo para mim, com uma equipa importante, jogadores fortes e adeptos únicos. Agora, sou amarelo e vermelho e estou pronto", manifestou o médio centro, de 23 anos, que vai envergar a camisola 22 dos 'giallorossi'.

Na Roma, Aouar vai partilhar o balneário com o guarda-redes português Rui Patrício.