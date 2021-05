Imprensa italiana avança que Maurizio Sarri é o escolhido para render Paulo Fonseca na Roma

O jornal italiano 'Corriere dello Sport' avança esta terça-feira que Maurizio Sarri é o treinador preferido para suceder a Paulo Fonseca no comando técnico da Roma no final da época.





Tiago Pinto, que é apoiado pelos Friedkins, os donos do clube, vê em Sarri o homem certo para levar a cabo a reestruturação que tem em mente.Sarri, adianta o jornal, sente-se por outro lado muito tentado a aceitar a proposta dos gliarossi, depois de ter cumprido um ano sabático. O treinador, que foi despedido da Juventus há um ano, já terá avisado o amigo Enrico Bonatti, que o acompanhou no Chelsea e na Juve, que a próxima paragem deve ser a capital italiana.Avança o 'Corriere dello Sport' que a Roma deve oferecer a Sarri um salário a rondar os 3,5 milhões de euros, mais bónus, o que não deve ser um problema. O que Sarri pretende é envolver-se nos detalhes, entender o que correu mal numa equipa que parece ser forte mas que não alcança resultados compatíveis com essa qualidade.Sarri ainda tem contrato com a Juventus e está à espera de receber 2,5 milhões de euros a 1 de junho, uma penalização decorrente da não renovação do contrato.