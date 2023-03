Nem Newcastle nem PSG: italianos dizem que Mourinho já tomou decisão sobre o seu futuro

O 'Corriere dello Sport' escreve esta quarta-feira que José Mourinho decidiu ficar na Roma até ao final do contrato, não obstante o interesse do Newcastle e do PSG nos seus serviços.O treinador tem contrato até 2024 e recentemente disse que precisava de se reunir com os donos do clube, de modo a definir o seu futuro. E o jornal italiano escreve agora que Mourinho já decidiu continuar no Olímpico.A decisão terá sido tomada antes da pausa dos campeonatos para os compromissos das seleções, um período que Mourinho passou em Londres, na companhia da família.O técnico português é um dos alvos do Newcastle, que ao que tudo indica poderá dispensar Eddie Howe no verão. Está também na mira do PSG, pois é um treinador do agrado de Luís Campos.A continuidade de Mourinho deverá, por outro lado, convencer Paulo Dybala e Chris Smalling a continuarem na Roma.O argentino tem uma cláusula de rescisão de 12 milhões de euro.s para clubes fora da Serie A e de 20 milhões para emblemas italianos; o defesa inglês termina contrato em junho.