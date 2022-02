Imprensa italiana revela como jogadores da Roma reagiram ao ataque de fúria de Mourinho

José Mourinho arrasou os jogadores da Roma depois da derrota na Taça de Itália diante do Inter, acusando-os de "falta de personalidade" e de não terem "tomates". As palavras do treinador português foram tornadas públicas pelo jornal 'Corriere dello Sport', que agora revela como os futebolistas reagiram à ira do técnico.E segundo o jornal, os jogadores não ficaram aborrecidos com o discurso de Mourinho ainda no balneário do Giuseppe Meazza, sendo que os líderes da equipa apoiaram, inclusivamente o treinador. Ficaram chateados, isso sim, por verem a conversa do técnico com a equipa replicada na imprensa.Mourinho falou ontem novamente com o plantel, agora num tom mais calmo. A equipa quer reagir à derrota de terça-feira já no próximo encontro, domingo, frente ao Sassuolo.