Italianos avançam que Aouar pode reforçar a Roma em janeiro

A Roma está interessada em Houssem Aouar e tenta garantir a contratação do jogador do Lyon já em janeiro, segundo o 'Calciomercato.com'.O médio, de 24 anos, termina contrato com o clube francês em julho de 2023 e Tiago Pinto, diretor-geral do emblema italiano, já iniciou conversações com os agentes de Aouar para fechar a transferência no primeiro mês do próximo ano, de acordo com a mesma fonte.O Lyon está disposto a deixar sair o jogador franco-argelino por um valor relativamente baixo no mercado de inverno, de forma a ganhar algum dinheiro com o médio, que soma apenas três jogos pelo conjunto gaulês esta época, e evitar a saída a custo zero.A referida fonte dá ainda conta de que Aouar solicitou à equipa de José Mourinho um salário de cerca de 4,5 milhões de euros líquidos por época, um valor que poderá ser difícil de concretizar para a Roma.