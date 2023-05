Italianos avançam que dirigente do Chelsea contactou José Mourinho

José Mourinho foi contactado por um dirigente do Chelsea para voltar a assumir o comando técnico dos blues mas, segundo o Corriere dello Sport, o técnico terá recusado a proposta.O treinador português tem mais uma época de contrato com a Roma, já foi associado a vários clubes - incluindo à seleção do Brasil - mas, de acordo com o mesmo jornal, Mourinho quer falar com os donos do clube para definir o seu futuro em Itália.O Chelsea fez uma época deplorável e procura um treinador para assumir a liderança de uma equipa recheada de estrelas, mas sem um rumo definido.O treinador, de 60 anos, liderou os blues duas vezes, entre 2004 e 2007 e entre 2013 e 2015.Na Roma Mourinho conquistou a Liga Conferência, na época passada. Está nas meias-finais da Liga Europa e, no campeonato, luta pelos lugares de acesso à Champions.