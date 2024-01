Italianos avançam que José Mourinho pode ser despedido e já apontam substituto

A 'Sportmediaset' avança em Itália que os donos da Roma estão insatisfeitos com os últimos desempenhos da equipa e que podem despedir José Mourinho. E um dos principais candidatos a substituir o treinador português - que termina contrato em junho - seria Daniele De Rossi, antiga glória do clube, de 40 anos, que deixou a SPAL na época passada, depois de ganhar apenas três de 17 encontros.De acordo com aquela publicação, os Friedkin, a família norte-americana que detém os giallorossi, estão muito preocupados com os últimos desempenhos da equipa, sobretudo com o facto de a Roma ter ficado a 5 pontos dos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões depois da. O apuramento para a Champions é visto como prioritário, tendo em conta os problemas financeiros do clube.Antes, a Roma tinha perdido o dérbi com a Lazio, para a Taça de Itália, tendo cedido em quatro de oito jogos com adversários diretos na Serie A, somando apenas seis pontos em 24 possíveis.Conta também a mesma publicação que os donos da Roma não estão propriamente impressionados com os comentários inflamados que o treinador português tem vindo a fazer sobre os árbitros.Embora continue a ser adorado pelos adeptos, o treinador terá também sido criticado por parte dos ultras da Roma antes e depois do jogo com o Milan, onde Mourinho não esteve no banco por se encontrar a cumprir castigo.