Italianos dizem que Luís Campos não vai ser o próximo diretor desportivo da Roma

Luís Campos, atual diretor desportivo do Lille, não estará a caminho de Itália.

De acordo com o 'Calciomercato', as complicações envolvidas na tentativa de rescisão de contrato entre o dirigente português e o Lille, a par da intenção de Luís Campos de continuar em França, tornaram impossível a sua mudança para a AS Roma, equipa orientada por Paulo Fonseca e que vinha surgindo nos últimos dias como possível destino do dirigente.

Recorde-se que, em outubro, Record avançou que Luís Campos se encontrava a negociar a sua rescisão de contrato com o Lille, um processo que se mantém complexo de ponto de vista legal, uma vez que o emblema francês contratou a empresa de consultoria desportiva propriedade do dirigente luso.