Italianos avançam que oficialização de Rui Patrício na Roma está por horas

O jornal italiano 'Corriere dello Sport' avança esta segunda-feira que as negociações da Roma com o Wolverhampton estão muito bem encaminhadas e que Rui Patrício pode ser oficializado pelo clube italiano nas próximas horas.





As negociações, lideradas por Tiago Pinto (com a colaboração de Jorge Mendes), decorrem a bom ritmo e as partes estão apenas separadas por 'apenas' um milhão, o que deve ser facilmente ultrapassado, segundo o mesmo jornal. Os wolves pedem 11 milhões, mais três por objetivos; a Roma oferece 10 milhões mais 3.A opinião de Mourinho foi decisiva para desbloquear a situação e convencer o clube da necessidade da contratação do português. O treinador quer um guarda-redes experiente, que dê segurança à defesa, algo que não acontece na Roma desde a saída de Alisson, em 2018.Rui Patrício, de 33 anos, é o guarda-redes titular na Seleção Nacional e pode ser substituído no Wolverhampton, segundo o 'Corriere dello Sport', por José Sá, do Olympiacos.