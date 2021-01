Italianos dizem que Dzeko pediu reintegração mas levou um "não" de Paulo Fonseca

A situação de Edin Dzeko na Roma de Paulo Fonseca não está fácil. O avançado bósnio, que treina à parte do grupo desde segunda-feira, um dia depois de ter confrontado o treinador português sobre o despedimento do team manager, Gianluca Gomber, terá pedido para reintegrar o grupo de trabalho, mas terá levado como resposta um "não".





De acordo com o 'Corriere dello Sport', o avançado bósnio teria pedido, indiretamente através de um elemento do staff, para poder voltar ao trabalho com a restante equipa, mas Paulo Fonseca não terá deixado.A publicação italiana refere que Dzeko não terá feito qualquer pedido de desculpa, para poder regressar ao grupo de trabalho, e que o treinador português continua bastante perturbado com a atitude do futebolista bósnio, após o jogo frente ao Spezia , que ditou a eliminação da Taça de Itália O avançado bósnio, que assim continua a trabalhar à parte, poderá estar de saída da Roma, no entanto o 'Corriere dello Sport' sublinha que o salário a rondar os 7,5 milhões de euros pode ser impeditivo para muitas equipas.