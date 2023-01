Italianos dizem que Mourinho não vai convocar Zaniolo para o jogo contra o Nápoles

Nicolò Zaniolo deverá ser baixa na lista de convocados da Roma para o embate de domingo frente ao líder Nápoles, a contar para a 20.ª jornada do campeonato italiano. O médio, de 23 anos, tem forçado a saída para o Milan, clube com o qual já terá chegado a acordo para um vínculo válido para os próximos quatro anos (até 2027), como informa esta quarta-feira o jornalista Nicolò Schira.

A pressão feita pelo jovem internacional italiano levou mesmo a uma tomada de posição (com direito a puxão de orelhas) do diretor para o futebol do clube, o português Tiago Pinto. "Todos nós sabemos que no futebol temos dois períodos distintos: um com o mercado fechado, onde podemos ficar mais serenos, e outro com o mercado aberto, onde alguém pode colocar os interesses individuais à frente dos coletivos. Infelizmente não é a primeira vez que isto acontece", atirou.