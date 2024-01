Italianos falam em repreensão de Mourinho a Belotti: «O que é que ainda estás aqui a fazer?»

A Roma perdeu este domingo com o Milan pore, após o final do jogo, José Mourinho não falou com os jornalistas por estar castigado (o técnico português), Quem apareceu para falar com a comunicação social foi Andrea Belotti, mas José Mourinho parece não ter gostado de ver o avançado italiano a falar diante das câmaras."O que é que ainda estás aqui a fazer? Vão todos para o autocarro", afirmou o treinador português, citado pelo 'Corriere dello Sport'.Recorde-se que, com a derrota frente à equipa de Rafael Leão, a Roma caiu para 9.º lugar na Serie A e está há três jogos consecutivos sem vencer.