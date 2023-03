Italianos revelam fator que pode levar à saída de José Mourinho da Roma

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

José Mourinho tem contrato com a Roma até junho de 2024, mas pode deixar a capital italiana mais cedo do que o esperado. De acordo com a 'La Gazzetta dello Sport', o treinador português deixará o cargo se a Roma não conseguir o apuramento para a Liga dos Campeões da próxima época.Os giallorossi ocupam atualmente o 5.º lugar da Serie A, a um ponto da rival Lazio, que segue em 4.º, o último posto que garante acesso à Champions na próxima temporada. O 2.º e 3.º lugares, ocupados por Inter e Milan respetivamente, estão a três pontos.Recorde-se que a equipa de Mourinho está ainda apurada para os 'oitavos' da Liga Europa, depois de já ter sido eliminada da Taça de Itália.