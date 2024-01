A 'Sky Sport Italia' garante que os jogadores da Roma não estavam à espera do despedimento de José Mourinho e foram completamente apanhados de surpresa esta manhã quando ouviram da boca de Dan Friedkin, um dos donos do clube, que o treinador estava de saída.A equipa chegou a Trigoria de manhã, para mais uma sessão de treino, e foi surpreendida com a notícia. Segundo a mesma fonte, Salvatore Foti, adjunto de Mourinho, ficou mesmo com as lágrimas nos olhos quando se inteirou da decisão.Dan Friedkin viajou de propósito dos Estados Unidos para Itália para comunicar o despedimento ao treinador e aos jogadores.Segundo o 'calciomercato.com', o treino previsto para esta manhã foi adiado para a tarde e já deverá ser liderado por Daniele De Rossi, antigo jogador dos giallorossi, de 40 anos, que tem sido apontado ao cargo.