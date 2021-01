Jogadores da AS Roma confrontam Paulo Fonseca

A eliminação da Roma na Taça de Itália aos pés do Spezia não só se tratou de uma derrota humilhante contra um adversário inferior (2-4), como resultou num erro incrível. A Roma fez seis substituições e seria até eliminada mesmo que tivesse vencido o encontro.

O incidente motivou a demissão do ‘team manager’ da equipa, Gianluca Gomber, e do delegado ao jogo Manolo Zubiria. De acordo com a imprensa italiana, esta medida não agradou aos jogadores, que terão mesmo confrontado Paulo Fonseca no treino desta quinta-feira. Segundo a ‘Gazzetta dello Sport’, Dzeko e Pellegrini dirigiram-se ao português em tom exaltado, exigindo a readmissão dos dois funcionários. Na discussão, terão sido ainda abordados os recentes maus resultados da Roma.