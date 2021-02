Jogadores da Roma pediram para braçadeira ser devolvida a Dzeko mas direção rejeitou

Os jogadores da Roma terão pedido à direção para devolver a braçadeira de capitão a Edin Dzeko. Contudo, segundo a ‘Gazzetta Dello Sport’, o pedido foi rejeitado.





O avançado perdeu a braçadeira de capitão no mês passado depois de ter discutido com Paulo Fonseca. O técnico português chegou mesmo a colocar Dzeko a treinar à parte do grupo.Tiago Pinto, diretor geral da Roma, confirmou a perda da braçadeira de capitão de Dzeko no início deste mês.De acordo com o site italiano, até Pellegrini, jogador que deverá substituir Dzeko como capitão de equipa, também foi um dos jogadores que pediu a devolução da braçadeira ao bósnio.Aos poucos, Dzeko está a voltar às opções de Paulo Fonseca. O avançado já entrou na segunda parte no último jogo da Roma contra a Juventus.