Jorge Mendes em Roma para ‘fechar’ Rui Patrício

Jorge Mendes foi presença notada na apresentação de José Mourinho na Roma, mas a viagem do agente português à capital italiana teve como finalidade ultimar os detalhes da transferência de Rui Patrício. De acordo com a imprensa italiana, o guarda-redes português, de 33 anos, está cada vez mais perto de trocar o Wolverhampton pela Roma e, desta feita, Jorge Mendes terá tido uma reunião com o diretor-geral dos giallorossi, Tiago Pinto, de forma a fechar o negócio entre todas as partes.

No que diz respeito ao acordo, a Roma deverá pagar ao Wolves 10 milhões de euros, mais três por objetivos, para garantir a contratação de Patrício. O guardião português, que se encontra a desfrutar de um período de férias, após a participação no Euro’2020 ao serviço da Seleção Nacional, irá render Pau López, que foi cedido pelos giallorossi ao Marselha. Para o seu lugar no Wolves deverá chegar José Sá. O guardião luso tem contrato com o Olympiacos até final da temporada 2022/23, mas é visto como o favorito a ocupar a vaga deixada por Rui Patrício.

Além disso, a Roma procura reforçar-se noutras posições. Desde logo, José Mourinho não poderá contar com Spinazzola na primeira metade da época, já que o lateral está de baixa devido a uma rotura do tendão de Aquiles do pé esquerdo, e vê-se obrigado a recorrer ao mercado. Tendo isso em conta, a Sky Sports adianta que Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach) é um alvo da Roma para a lateral esquerda, mas aponta também Van Aanholt (Crystal Palace) e Wendell (Bayer Leverkusen) como hipóteses.

Tiago Pinto promete soluções

Dura nte a apresentação de Mourinho, Tiago Pinto, diretor da Roma, assumiu que irá fazer o máximo para apresentar um plantel competitivo ao português. “Este é um mercado difícil e particular. Trabalhamos todos os dias em conjunto com Mourinho para dar boas soluções. No final do mercado teremos uma equipa digna de Mourinho.”