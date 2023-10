Jornal italiano avança que Mourinho vai receber proposta de 120 milhões da Arábia Saudita

O jornal italiano 'Il Messaggero' garante esta terça-feira que há um clube saudita - cujo nome não foi revelado - que vai oferecer a José Mourinho um contrato de 120 milhões de euros, por duas temporadas.O treinador português termina o atual vínculo com a Roma no final desta época e, segundo o jornalista Gianluca Di Marzio,Mourinho - que levou os giallorossi à conquista da Liga Conferência e à final da Liga Europa - já foi 'assediado' por clubes árabes. O técnico"a maior e mais louca oferta que um treinador alguma vez teve na história do futebol".O jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências, revelou ter-se tratado do Al Hilal (agora treinado por Jorge Jesus), que teria avançado com uma proposta de 30 milhões por época.