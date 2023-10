José Mourinho é desejo saudita

Carlo Nohra, diretor de operações da Liga Saudita, abriu as portas do campeonato a José Mourinho. O dirigente afirmou que está "pessoalmente" à espera do treinador da Roma. Parece ser uma questão de tempo até o casamento se consumar, isto depois do técnico ter afirmado recentemente que vai trabalhar na Saudi Pro League.

"Falando por mim e não pela Arábia Saudita, estou à espera que o Mourinho chegue", disse Nohra no Festival Dello Sport, colóquio que decorreu em Trento organizado pelo jornal italiano 'Gazzetta Dello Sport'. "O efeito Ronaldo talvez não se repita, porque não há muitos Ronaldos. Temos alguns grandes nomes da modalidade e oxalá haja espaço para todos no futebol saudita. Não posso dizer que Mourinho seja a próxima grande figura, mas é óbvio que a sua possível chegada representaria outro enorme salto de qualidade", referiu Carlos Nohra.

Mourinho está em final de contrato e os sinais que vai dando não apontam para a continuidade. "Não sei se continuarei em Roma depois de 2024", disse o treinador na semana passada.

Os giallorossi tiveram um início de temporada modesto. Ao fim de oito jornadas, estão já a dez pontos do líder Milan. Ao mesmo tempo que o seu lugar chegou a ser posto em causa, Mourinho foi abrindo as portas da Arábia Saudita através de entrevistas. Primeiro, lembrou que recusou "a oferta mais louca da história do futebol". Terá tido convite no verão para treinar o Al Hilal a troco de 30 milhões de euros por temporada. Jorge Jesus acabou por assumir o cargo no clube de Riade.

Mais tarde, Mourinho confirmou que vai mesmo rumar ao gigante país do Médio Oriente. "Ninguém sabe o futuro, mas também acredito que trabalharei na Arábia. Não sei quando, mas estou seguro de que é algo que irei fazer", disse em entrevista a um canal egípcio.