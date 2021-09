José Mourinho e o festejo no jogo 1.000 da carreira: «Sem lesões musculares»

José Mourinho alcançou o 1000.º jogo da carreira com uma vitória da Roma diante do Sassuolo, por 2-1, garantida já no período de descontos. Na altura do festejo o treinador português não se conteve e celebrou efusivamente com um sprint, ressalvando agora numa publicação no seu Instagram, em tom de brincadeira, que escapou das celebrações "sem lesões musculares".





O técnico português acrescentou ainda na descrição "1001 a chegar rápido", jogo esse que vai ser disputado frente ao CSKA Sófia na quinta-feira a contar para a Conference League.