José Mourinho e o futuro: «Sou um homem sério, desde a Seleção não houve mais nada»

Depois de perder a Liga Europa para o Sevilha, José Mourinho foi questionado sobre o seu futuro na zona de entrevistas rápidas. Sem se querer alongar muito sobre o tema, o técnico português remeteu uma decisão para mais tarde, mas sem deixar certezas que vai continuar ao leme da Roma



"Vou de férias na segunda-feira. Se tivermos tempo para conversar antes de segunda vamos decidir, caso contrário, veremos mais tarde. Tenho que lutar por estes jogadores, portanto, não posso dizer objetivamente que vou ficar. Sou um homem sério. Sempre disse aos donos que assim que algum clube me contactasse eles seriam os primeiros a saber. Em Dezembro falei com o clube porque tinha sido contactado para orientar a seleção portuguesa, mas desde então não houve mais nada. Ainda tenho um ano de contrato com a Roma. Esta é a situação", afirmou o técnico português.





