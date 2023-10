José Mourinho e os rumores em torno da saída da Roma: «Vivo de forma isolada»

A Roma de José Mourinho goleou (4-1) o Cagliari e somou o terceiro triunfo seguido em todas as competições mas, no final, o técnico português não se livrou das habituais perguntas sobre o futuro, nomeadamente sobre a notícia avançada recentemente pelo Corriere Dello Sport em que deu conta que o 'special one' estava com um pé fora do clube devido ao mau arranque de época e que Hansi-Flick era um dos desejados pela direção para ocupar o lugar do português."Vivo de uma forma muito isolada, não tenho uma grande vida social, não saio e encontro pessoas na rua ou no restaurante, por isso também estou isolado das vozes que andam por aí. Não sou uma criança, sei muito bem o que quero para mim e estou calmo. Estou muito contente por termos ganho este jogo, não muito contente com os 11 pontos, porque acho que devíamos ter conseguido mais, mas ao mesmo tempo não estamos longe dos lugares que ambicionamos", disse o técnico português, acrescentando: "Não sei do que estão a falar. Tenho contrato até 30 de junho, sei muito bem o que quero, que é dar tudo pela Roma. Estou aqui para ajudar os rapazes a obter os resultados que o clube, os adeptos e todos nós queremos, porque esta é a nossa vida."Quanto a Dybala, que saiu muito queixoso na primeira, José Mourinho não se mostrou muito confiante. "Eu falo com os meus jogadores. Se o Dybala não está otimista... eu também não posso estar", afirmou o técnico luso de 60 anos.