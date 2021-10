José Mourinho: «Estava descontente com o árbitro mas não disse uma palavra»

José Mourinho gostou do que viu da Roma diante do Nápoles, apesar do empate sem golos na capital italiana.





"Para mim foi um grande jogo, mas provavelmente o sentimento que tenho é diferente do vosso. Penso que foi um jogo de alto nível. Vi grande concentração, sem medo, mas com respeito pelo adversário. Nunca é fácil jogar contra o Nápoles, mas tentámos vencer", começou por dizer, após o encontro, à DAZN.José Mourinho e Luciano Spalleti acabaram expulsos num encontro que o treinador português diz ter sido um "jogo único" até por isso."Não estava contente com as decisões do árbitro, mas não disse uma palavra. Ninguém vai para casa satisfeito com os dois treinadores expulsos", revelou, recordando a goleia humilhante frente ao Bodo/Glimt a meio da semana."Quando fazes uma m.... como nós fizemos, o jogo seguinte é sempre difícil do ponto de vista emocional. São mensagens para o balneário. Esse jogo vai ficar na minha história e é difícil de perdoar", reiterou.