José Mourinho: «Este foi o pior árbitro que encontrei na minha carreira»

Depois do castigador empate (1-1) da Roma em casa do Monza, que atirou com a equipa de José Mourinho para fora da zona europeia, o técnico português não poupou nas críticas ao árbitro Daniele Chiffi."Este foi o pior árbitro que encontrei na minha carreira. Acreditem, já lidei com muitos maus árbitros. Normalmente, quando falo sobre árbitros, é porque têm influência direta no jogo. Neste caso, não acho que seja verdade, mas ele foi horrível. Não tem uma conexão humana com ninguém, não tem empatia. Deu um cartão vermelho a um jogador [Celik] que escorregou, porque estava exausto aos 96 minutos", disse José Mourinho, acrescentando: "Infelizmente, isto também é um sinal da fraqueza da Roma como clube, porque não temos a força de outros que podem dizer que não queremos determinado árbitro."Além de visar o juiz da partida, o técnico português mandou alguns recados... para dentro. "As dificuldades são muitas. Quem joga não está totalmente apto ou ainda não tem qualidade para jogar a este nível. O nosso banco hoje foi inexistente, mas os rapazes deram o máximo que conseguiram", afirmou.