José Mourinho interessado em médio do Nápoles

A Roma continua atenta a todas as movimentações do mercado e José Mourinho já definiu mesmo alguns alvos prioritários tendo em vista o reforço do plantel. Anguissa, médio do Nápoles, figura no topo dessa lista, tão assim que o técnico português decidiu ligar-lhe para convencê-lo a assinar pelos giallorossi. Segundo a imprensa italiana, Mourinho pegou no telefone para explicar o projeto dos romanos ao jogador de 26 anos, tentando também perceber, por outro lado, se Anguissa estaria aberto a uma mudança. Escusado será dizer que esta chamada não agradou ao Nápoles, que tem o médio camaronês ‘amarrado’ com um contrato até junho de 2026.