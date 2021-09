José Mourinho: «Menti durante toda a semana. Estava apavorado...»

Diante do Sassuolo, a Roma deu a José Mourinho um triunfo no 1000.º jogo da carreira do português e, na hora de celebrar, ficou bem claro o que significa para o técnico natural de Setúbal este resultado. Mesmo que o próprio tenha dito durante toda a semana que este era um jogo normal. O 'problema' foi que, conforme o próprio disse... estava a mentir. Após o encontro de hoje, Mourinho assumiu que sempre viu este jogo como algo especial e que o possível cenário de perder o deixava apavorado.





"Menti durante toda a semana. Disse a toda a gente que este não era um jogo especial e tentei até convencer-me a mim mesmo. Na realidade, este foi um jogo especial, porque pela frente tinha um número importante para mim, que vou guardar para sempre na minha vida, que é o jogo 1000. Estava apavorado pela possibilidade de associar esta memória a uma derrota e, por isso, menti a toda a gente. Foi um jogo que podia ter terminado em 7-7. Eles podiam ter ganho por 2-1, mas ganhámos nós. O Rui Patrício fez defesas incríveis, enquanto nós falhávamos chances claras. Creio que quem viu o jogo com um olhar neutro viu algo extraordinário, com imensa emoção", declarou.Sobre o festejo do segundo golo, com uma corrida a fazer lembrar Manchester , Mourinho justificou ao seu jeito. "A minha corrida no momento do golo do El Shaarawy foi a corrida de uma criança que sonha fazer uma carreira", explicou o português, que por outro lado revelou ter pedido desculpa a Alessio Dionisi, técnico dos adversários. "Felicitei-os pelo jogo fantástico que fizeram. Ganhámos, mas se tivessem sido eles não havia nada a dizer, pois jogaram uma partida fantástica."