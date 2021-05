José Mourinho na Roma: «Queremos construir um projeto vencedor nos próximos anos»

José Mourinho explicou, em declarações ao site da Roma, que gostou do projeto que lhe foi apresentado pelos donos do clube e por Tiago Pinto, por isso aceitou o convite para treinar os giallorossi na próxima temporada, sucedendo a Paulo Fonseca, que sai no final desta época.





"Tenho de agradecer à família Friedkin por me terem escolhido para liderar este grande clube", explicou o técnico, que há menos de um mês foi despedido do Tottenham."Depois de reuniões com os donos e com o Tiago Pinto, percebi de imediato quais são as ambições da Roma. É a mesma ambição que me guia e que me motiva. Juntos queremos construir um projeto vencedor nos próximos anos", acrescentou."A paixão incrível dos adeptos da Roma convenceu-me a aceitar este trabalho e mal posso esperar pelo começo da época. Mas entretanto, desejo o melhor ao Paulo Fonseca", finalizou.