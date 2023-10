José Mourinho: «Não temos Smalling nem Llorente, sentimos falta do Renato Sanches...»

A Roma recebeu e venceu este domingo o Frosinone, por 2-0, na sétima ronda da Liga italiana. Um golo em cada metade do jogo, apontados por Lukaku, aos 21 minutos, e por Pellegrini, aos 83, ambos após passe de Dybala, deram os três pontos à formação da capital transalpina, que somou apenas a segunda vitória na Serie A, seguindo em 12.º com oito pontos. No final, Mourinho agradeceu aos adeptos e reforçou que tem contraro até 2024.

"Quero agradecer aos adeptos, nunca sentimos que estivessem contra a equipa, mesmo com um início de temporada horrível ao nível dos resultados. Estou muito feliz por ter vencido, após uma derrota daquelas [em Génova] não é fácil", salientou o técnico português no final, comentando depois a falta de profundidade no plantel giallorosso:"Não temos Smalling nem Llorente, sentimos falta do Renato Sanches, mas temos de esperar e contentar-nos com o que temos."

"Não devo falar do futuro. Tenho contrato até 30 de junho de 2024 e isso para mim é algo de muito sério", frisou.