José Mourinho pode deixar a Roma e italianos avançam com o nome de Rúben Amorim

A 'Gazzetta dello Sport' avança em Itália que Rúben Amorim está a ser considerado como possível sucessor de José Mourinho, caso o técnico português deixe a Roma no final da época.Mourinho, que tem mais um ano de contrato, já foi apontado a clubes como PSG e Chelsea. A formação italiana quer que o português se mantenha no Stadio Olimpico mas, face ao assédio de clubes de primeira linha, prepara-se com um plano B, de modo a não ser apanhada desprevenida caso o 'Special One' decida seguir um novo rumo.E na mira da Roma estão três treinadores, segundo o diário cor de rosa italiano: Roberto De Zerbi, do Brighton, que tem uma cláusula de rescisão elevada; Thiago Motta, treinador do Bolonha, e Rúben Amorim.A Roma está nas meias-finais da Liga Europa e no campeonato, apesar de não ganhar há três jornadas, luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões.