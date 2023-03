José Mourinho punido com dois jogos de suspensão e multa de 10 mil euros

José Mourinho foi punido com dois jogos de suspensão e multa de 10 mil euros após ter visto um cartão vermelho na partida de ontem com a Cremonese, informa esta quarta-feira a imprensa italiana. O treinador português da Roma vai assim falhar os encontros com a Juventus, domingo, e com o Sassuolo, a 12 de março.A justiça desportiva italiana justifica a decisão: "por ter contestado de forma veemente e provocativa uma decisão arbitral, reiterando esse comportamento no momento da ordem de expulsão; por ter também, no final do jogo, proferido expressões gravemente ofensivas relativamente ao quarto árbitro no balneário do árbitro".A Roma perdeu o jogo com o então último classificado, por 2-1, e caiu para a 5.ª posição na classificação da Serie A.