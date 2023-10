José Mourinho: «Quando ganhas tens dificuldades em andar mas quando perdes... deixam-te sozinho»

José Mourinho confessou à 'Sky Sports Italia' que a vida de treinador é complicada, principalmente nos momentos das derrotas - "deixam-te sozinho". "No futebol, quando ganhas, tens dificuldade em andar, porque existem muitas pessoas perto de ti. Quando perdes, deixam-te sozinho. Esta é a minha experiência em mais de 20 anos, o que me deixa a sentir e a pensar desta forma", afirmou numa entrevista ao programa 'Federico Buffa Talks', que será emitida na íntegra esta terça-feira à noite, e na qual o técnico português da Roma falou sobre o seu percurso em Itália, que começou com a passagem pelo Inter Milão, de 2008 a 2010, antes de se mudar para a Roma, em 2021, cargo que ainda ocupa."Aqueles rapazes foram fantásticos, um grupo de grande nível. Obviamente que quando ganhas um triplete é algo histórico, fantástico, só possível graças a este espírito de grupo. Digo sempre que nunca vi um banco assim do ponto de vista humano. Tinha [Francesco] Toldo, que era um gigante, Iván Córdoba, o campeão mundial Materazzi, Dejan Stankovic... Com esta gente, tu tens mesmo de ser uma pessoa de equipa para teres esta empatia coletiva", salientou Mourinho, recordando os tempos no Inter, nomeadamente a mítica época em que conquistou o triplete (Liga dos Campeões, Serie A e Taça de Itália), em 2010.Atualmente na Roma, Mourinho abordou também os motivos que o levaram a aceitar treinar a equipa da capital italiana e da paixão dos adeptos gialorossi."A Roma abordou-me com um discurso de que gostei e foi a direção que me fez vir. Mais tarde, quando cheguei, aprendi sobre o romanismo, as suas dúvidas e as suas frustrações. Eu gosto do romanismo puro, de rua. Quando estou no banco e olho para o [estádio] Olímpico, ainda fico emocionado", confessou.