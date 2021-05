José Mourinho responde a gelataria de Roma que o homenageou e faz um pedido especial

José Mourinho respondeu à gelataria italiana que o homenageou com a criação de um gelado denominado 'Special One'. O treinador português, que vai treinar a Roma na próxima época, foi à página do Instagram da 'Gelatiamo' e fez um pedido especial.





"Gosto de manga e morango, podem fazer?", questionou o treinador, numa alusão ao amarelo e vermelho, as cores da Roma.Recorde-se que a 'Gelatiamo', sediada em Roma, criou o gelado 'Special One', que é descrito como "uma lufada de ar fresco, alegria e energia". Dizem ter um sabor cítrico e é de chocolate branco.