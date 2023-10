José Mourinho: «Tenho de concordar com quem diz que não sou humilde»

José Mourinho admitiu à 'Sky Sports Italia' que não é um treinador humilde. Numa entrevista ao programa 'Federico Buffa Talks', que será emitida na íntegra esta segunda-feira à noite, o técnico português da Roma recorda o seu percurso e admite que alcançou alguns feitos."Tenho de concordar com quem diz que não sou humilde. Mas tenho alguns feitos. Ganhar a Liga dos Campeões com o FC Porto é obviamente um super feito, com 9 jogadores portugueses nos 11 que disputaram a final, com 7 jogadores que um ano antes não tinham disputado um único jogo na Champions. Foi um grande feito. Mas há outros, porque se tive a sorte de trabalhar com grandes equipas e com grandes orçamentos, também tive a dificuldade de trabalhar com equipas onde vencer é um milagre. Ganhei com o Manchester United uma taça europeia e meia; com a Roma também venci uma taça europeia meia", explicou o treinador português.Mourinho não esquece de onde veio e explicou algumas das regras que regem a sua carreira de treinador. "O génio foi um professor meu da universidade que me disse: 'nunca te esqueças que não serás um treinador de jogadores de futebol, mas sim de homens, de rapazes que jogam futebol'. Não há segredo nem cardápio, trata-se simplesmente de ser eu mesmo, de ter empatia com as pessoas que trabalham comigo. Ser empático também significa ser crítico, exigente, aberto e honesto."