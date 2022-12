José Mourinho vai passar o Natal com a família em Portugal e regressa depois a Itália

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Roma terminou esta quinta-feira o estágio no Algarve, mas José Mourinho - que deixou o Estádio Municipal de Albufeira numa carrinha particular, segundo a Lusa - vai continuar em território português para passar o Natal com a família, regressando depois a Itália para preparar o primeiro jogo oficial da Roma, após a paragem para o Mundial'2022, marcado para 4 de janeiro de 2023 frente ao Bolonha.A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Roma à agência Lusa.