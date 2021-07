Kostic na mira de José Mourinho

José Mourinho está interessado em Kostic, médio do Eintracht Frankfurt, a antiga equipa de André Silva.





Quem o garante é o ‘Corrière dello Sport’, dando a entender que Tiago Pinto, diretor-geral da Roma, poderá em breve partir para a contratação do sérvio de 28 anos. No entanto, a prioridade do dirigente luso será a oficialização das capturas de Matías Viña, lateral-esquerdo do Palmeiras, e Granit Xhaka, médio do Arsenal.Rui Patrício é até agora o único reforço no consulado de Mou.