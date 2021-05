Lista de compras de Mourinho aumenta: novo nome apontado ao ataque da Roma

Desde que José Mourinho foi anunciado como novo treinador da Roma - assume o cargo na próxima época - que a imprensa italiana tem avançado uma lista de possíveis reforços que estão na mira do técnico português. Este sábado, o 'Corriere dello Sport' acrescenta mais um, colocando-o mesmo como "prioritário": é ele Andrea Belotti.





O avançado, de 27 anos, habitual titular na seleção de Itália, termina contrato com o Torino em 2022 - onde este ano já 'faturou' por 12 vezes em 32 jogos - e, segundo a publicação, é um fator que ajuda à possível transferência sendo que agrada ao clube de Turim receber ainda uns milhões por Belotti.O jornal italiano sublinha que Mourinho tentara já a contratação do jogador quando estava ao leme do Tottenham, pelo que agora vê com agrado a possibilidade de o levar para a Roma.