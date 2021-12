Lorenzo Pellegrini elogia Mourinho e diz o que pensa de Paulo Fonseca

Lorenzo Pellegrini considerou, numa entrevista aos canais de comunicação da Roma, que "José Mourinho era exatamente o que a Roma precisava". O médio italiano, promovido a capitão depois da saída de Edin Dzeko, não poupou nos elogios ao técnico, sendo que também falou de Paulo Fonseca."Foi uma surpresa, ninguém estava à espera", considerou o jogador, sobre a contratação de Mourinho. "O Paulo Fonseca sempre procurou passar aos jogadores a sua forma de ver o jogo e, na minha opinião, deixou uma boa impressão em muitos de nós. Ele ensinou-me muita coisa, ajudou-me a melhorar e vou estar-lhe sempre grato por isso. Tenho uma boa relação com ele."Mas Pellegrini não esconde que as coisas mudaram muito com Mourinho. "O que eu mais gosto nele é o facto de estar interessado em apenas uma coisa: trabalhar arduamente no sentido de procurar o melhor caminho para a vitória. É também o que eu mais quero. Tenho 25 anos, estou na Roma e quero ganhar. Todo o trabalho que fazemos é no sentido de alcançar esse objetivo."E prosseguiu: "O Mourinho é exatamente o que todos nós - jogadores, treinadores, staff e adeptos - precisávamos. Penso que foi a escolha perfeita no tempo certo."No entanto, poucos esquecem a humilhante derrota da equipa, por 6-1, diante do modesto Bodo/Glimt, na Conference League: "Todos sabemos como essa derrota foi má. Temos de a manter na nossa mente, de modo a garantir que não volta a repetir-se. Sabemos que vamos perder jogos, mas não daquela maneira."