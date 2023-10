Lukaku e o verão no Chelsea: «Há cinco anos teria explodido»

Romelu Lukaku passou por um mau bocado no Chesela, quando regressou ao clube inglês depois de terminado o empréstimo ao Inter. O avançado belga não integrava os planos de Mauricio Pochettino e foi colocado a treinar com a equipa de sub-21. Acabou por rumar à Roma de José Mourinho - onde já marcou 7 golos em 8 jogos - mas reconhece que esteve a ponto de "explodir" naquelas semanas que passou em Stamford Bridge."A maioria das pessoas nesta sala conhece-me. Vocês sabem que não sou de me esconder", começou por dizer o avançado, numa conferência de imprensa da seleção da Bélgica, antes do encontro de amanhã, com a Áustria. "Vou falar no momento certo, mas se dissesse como as coisas realmente aconteceram no verão, todos ficariam chocados. Houve momentos em que senti que ia explodir, há cinco anos provavelmente teria explodido."E prosseguiu, sem entrar em grandes detalhes: "Estou concentrado apenas no que posso fazer melhor, que é jogar futebol. Trabalhei muito o verão todo. Sentia-me um bocado desconfortável depois da final da Liga dos Campeões [que o Inter perdeu com o Manchester City], mas a não estava bem pelo que aconteceu antes. Falarei disso mais tarde."