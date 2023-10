Lukaku responde aos críticos com golos e fala de Mourinho: «Conhece os meus filhos»

Romelu Lukaku marcou dois golos na vitória da Roma frente ao Cagliarie aproveitou para deixar alguns recados aos críticos. O avançado belga, que se encontra nos giallorossi emprestado pelo Chelsea, deixou rasgados elogios a José Mourinho, um treinador com quem diz ter "uma relação especial"."Sou um profissional, trabalhei no verão. Muitas pessoas falaram sobre a minha condição física, mas não respondi, preferi mostrar em campo", explicou o jogador, que esta época já leva 7 golos em 8 jogos, em todas as competições.Lukaku trabalha com Mourinho pela terceira vez na carreira (estiveram juntos no Chelsea e no Manchester United) e continua deslumbrado com o português. "Já disse isto outras vezes, eu e o treinador temos uma relação especial. Ele conhece a minha família, os meus filhos. É alguém em quem posso confiar e ele também pode confiar em mim. É exigente, como outros treinadores, mas só assim podes crescer como jogador."A relação de Lukaku com Mourinho é bem diferente da que o avançado tinha com Mauricio Pochettino. O treinador do Chelsea deu logo a entender no verão que não queria ficar com o jogador no plantel dos blues e o avançado - que vinha de um empréstimo ao Inter - foi 'obrigado' a treinar com os sub-21.