Mãe de Nicolò Zaniolo não aprova nova namorada do jogador: «Ela tem quase a minha idade»

A novela em torno da vida amorosa de Nicolò Zaniolo, jovem jogador da Roma, continua a dar que falar em Itália. Segundo a imprensa do país, o médio, de 21 anos, deixou a sua namorada de sempre - Sara Scaperrotta, que está grávida - e tem agora uma relação com uma modelo romena, de 33 anos. A mãe do futebolista não aprova a mudança.





"Queríamos tratar as coisas de forma privada", contou a mãe, Francesca Costa, em declarações à 'Radio Radio'. "A Sara sempre foi tratada como um membro da nossa família. Assim que descobriu que ela estava grávida ele tefenonou-nos, estava destroçado. Já não estava apaixonado por ela...""Ofereci-me para a levar ao médico, mas ela foi embora e nunca mais ouvimos falar da Sara desde então. Ela certamente não foi despejada da casa deles, aliás, ela bloqueou o meu filho nas redes sociais", acrescentou a mãe, acrescentando que a ex-candidata a nora já tinha estado grávida antes. "É verdade que ela fez um aborto há 7 meses, a situação não era agradável, eles acabaram a relação, mas depois reconciliaram-se. Não eram suficientemente maduros para enveredar por aquele caminho..."Mas agora, Zaniolo namora com Madalina Ghenea, uma modelo romena 12 anos mais velha, e a mãe não aprova a relação. "Não concordamos com o facto de ele andar a ver esta mulher, que é pouco mais nova do que eu. Estamos a tentar fazer com que ele caia em si, mas infelizmente a história acabou por cair nos jornais..."Entretanto, a modelo romena emitiu um comunicado através dos seus advogados a desmentir a relação com o futebolista da Roma. "A senhora Ghenea não está envolvida com Nicolò Zaniolo, eles encontraram-se apenas uma vez. Ela é mãe de uma criança pequena que tem de crescer sem mentiras deste género na imprensa."