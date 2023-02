Mãe de Zaniolo não poupa a Roma: «Sentiu que estava a ser posto de parte»

A saída de Nicolò Zaniolo da Roma continua a dar que falar em Itália e a mãe do médio, que assinou pelo Galatasaray em janeiro, contou numa entrevista ao 'Corriere dello Sport' as razões que levaram o jogador a sair.Francesca Costa explicou que tudo começou há um ano. "No verão do ano passado ele teve a oportunidade de sair. Falámos com o clube, disseram que ouviriam propostas a rondar os 50 ou 60 milhões de euros. Ele recebeu convites dentro desses valores, mas quis ficar porque estava feliz. No entanto, esperava uma proposta de renovação, em função da sua evolução", explicou.Só que essa proposta nunca chegou, "contrariamente ao que aconteceu com outros companheiros de equipa". "Não era uma questão de dinheiro. O Nicolò percebeu que já não fazia parte do projeto, a Roma disse-lhe que queriam vendê-lo em junho e ele sentiu que estava a ser posto de parte."A mãe do médio aponta o dedo ao clube. "Foi dito que ele se recusou a jogar pela Roma, que é um traidor... As pessoas não sabem que ele chegou a jogar com injeções, por causa de uma lesão num ombro. O clube não foi correto, mas ele sentiu-se mal. Quando foi chamado para o jogo com a Fiorentina, estava a tremer. Os médicos sabem disto. Não creio que fosse gripe ou stress, mas ele não estava bem."Zaniolo não treinou com a equipa nos últimos dias de janeiro chegou a apresentar um atestado médico. Mourinho não o chamou para os jogos com o Spezia com o Nápoles. "Foi uma decisão que ele tomou com o treinador. O Nicolò não estava bem, a luz tinha-se apagado e isso faz toda a diferença num futebolista", explicou a mãe, que não guarda ressentimentos relativamente aos adeptos da Roma: "Ninguém está zangado com eles. Estamos, isso sim, agradecidos. Eles foram sempre respeitosos e só acreditaram naquilo que lhes contaram."O jogador chegou a ser ameaçado pelos ultras do clube: "Ficámos ansiosos porque nos dias anteriores tinham-nos chegado mensagens com insultos e ameaças. Ficámos assustados, foi uma situação inacreditável."Francesca Costa reconheceu que o jogador teve outras propostas, além da do Bournemouth e do Galatasaray: "Ele teria aceitado baixar o salário ou ganhar o mesmo se fosse para o Milan ou para o Tottenham. No entanto, estes dois clubes não chegaram a acordo com a Roma. Depois apareceu o Bournemouth, que não lhe ofereceu 5 milhões por época, isso não foi verdade."A proposta do Galatasaray por bem recebida: "Foi uma escolha quase imediata porque eles deram-nos confiança. Eles queriam o Nicolò e não foi difícil chegar a acordo."A finalizar, a mãe do médio contou que "apenas três jogadores" da Roma enviaram mensagens ao filho após a saída: "É uma pena..."