Mario Balotelli foi questionado sobre as críticas a José Mourinho por causa do momento da Roma, mas o avançado preferiu deixar rasgados elogios ao treinador com quem trabalhou no Inter."Mourinho nunca foi um treinador com um grande estilo de jogo. Ele é mais carismático, dá-nos garra competitiva e malícia. Tem as suas próprias ideias sobre o jogo, mas não gosta de muitas táticas", começou por referir em entrevista à ‘TvPlay’.E prosseguiu: "Ele tem um lado bonito. É único no sentido em que, de vez em quando, me fazia rir às gargalhadas. Também havia conflitos entre ele e a equipa, mas ele motiva-nos como ninguém", refere antes de recordar o tempo de ambos no Inter-"Ele fazia sobressair o melhor e o pior de nós. A equipa do Inter na qual joguei era um plantel de 25 jogadores fenomenais. Mourinho chegou à Roma e ganhou a Liga Conferência, mas é um treinador que ganha sempre. E isso é algo que temos de ter dentro de nós. Não se pode estar sempre a atacar Mourinho. Ele é intocável. Roberto Mancini também tinha um plantel semelhante no Inter, com o mesmo talento, mas não ganhava como o Mourinho".