Materazzi 'aprova' escolha de Mourinho: «Melhor a Roma do que o Milan ou a Juventus»

Marco Materazzi, antigo defesa do Inter que foi campeão nos nerazzurri com José Mourinho, ficou feliz por o regresso do português à Serie A acontecer ao leme da Roma e não nos rivais Milan ou Juventus.





"Para os adeptos do Inter é melhor a Roma do que o Milan ou a Juventus", disse Materazzi, em declarações à 'Gazzetta dello Sport'. "Eu teria ficado surpreendido se ele fosse para a Juve. Penso que os'interisti' compreendem, ele fez muito pelo Inter."O antigo jogador não tem dúvidas de que Mourinho vai ser bem sucedido na capital. "Na Roma ele vai fazer de tudo para que toda a gente siga na mesma direção. Vai colocar as pessoas do seu lado, principalmente quando os adeptos puderem voltar aos estádios. Mas ele também corre riscos. Nos últimos anos não tem conseguido mostrar o seu valor. Só que isso não é suficiente para as pessoas duvidarem dele, embora tenha de o provar."