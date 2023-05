Matic elogia Mourinho: «Sinto orgulho por trabalhar com ele embora isso nem sempre seja fácil»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Roma joga hoje em Monza e Matic, médio giallorosso, elogia José Mourinho. "Está mais experiente (do que quando o dirigiu no Chelsea e Man. United). É um treinador fantástico que ganhou muitos troféus. Sinto orgulho por trabalhar com ele embora isso nem sempre seja fácil", diz o sérvio de 34 anos, revelando: "Estou a tirar o curso de treinador e um dia vou dirigir uma equipa na Premier League!"